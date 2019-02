KTSF 26台粵語新聞30週年 全台聚首慶祝（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

30年前的2月6日,就是KTSF 26台粵語新聞首播的日子,週三大年初二,過去及現在曾為本台貢獻過的班子聚首一堂,慶祝首播30週年。

KTSF行政總裁Lincoln Howell和家人、前任及現任的總經理和行政人員、開播新聞的班底,以及各部門現任工作人員,週三一同慶祝本台中文新聞首播30週年。

KTSF建台初期十分艱難,因為服務少數族裔社區,公司並不賺錢。

而能讓電視台營運至今,實在有賴KTSF創辦人Lillian Howell全力支持,立台頭9年雖然虧蝕,但她堅決寫支票,讓電視台運營下去。

總裁太太Barbara Howell說:”今日我們很幸運,有在坐所有人共創佳績。”

前總台長Mike Sherman表示,KTSF營運早期,雖然有其他中文電視新聞,不過它們並非現場錄影,而且通常又與廣告客戶掛勾,《九點鐘新聞》開播以來,新聞的編採完全依循專業守則與標準,不受廣告左右。

Sherman說:”我們通常就回應,這根本不是新聞,我們是不會去採訪的,也因此面對過阻力。”

前主播兼總編斯美玲說:”新聞一定要以觀眾權益,以及他們需要知道的事為依歸,並非純粹商業考慮,現在的團隊,一樣以專業的精神處理新聞,這是不能輕視的。”

斯美玲又表示。過去30年見證華人社區成長變化,感受到華人敢發聲爭取權益,結構互勉社區。”

而前總經理Brian Holton也指出,本地新聞對社區的重要性是不可取代的。

前總經理Brian Holton說:”這是一種對社區的服務,延續創台人等同事的功績,以及作為社區的一部份。”

現任總經理Mark Antonitis感激一眾新聞部同事的貢獻,每天努力延續對社區的服務,並締造KTSF的將來。

Antonitis說:”你們就是將來,我們有的美好過去,都是你們每天在KTSF建立的,無人可取替地為社區服務。”

