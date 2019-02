上海醫藥公司血製品被指染愛滋病毒 藥監局有不同說法

【i-CABLE】

年初一爆出上海”新興”醫藥公司生產的一批”免疫球”蛋白受愛滋病毒污染,可能涉及的血液製品多達12,000多支。事件複雜的地方是,多個部門對事件的說法各有不同。

上海新興醫藥公司生產的12,000多支靜注人用免疫球蛋白,被指受到愛滋病病毒污染事件,最早是由江西省衛健委疾控中心檢測發現,並且在2月5日年初一報告國家衛健委。

同一日,國家衛健委通報國家藥監局,並發出緊急通知,要求全國的醫療機構暫停使用和封存問題批次的藥品,做好相關患者的病情觀察和監測。

國家衛健委稱,已第一時間派出工作組到地方指導,召集專家進行分析研判,指根據國際相關文獻,以及血液製品的生產過程,會殺死病毒等因素。

專家認為用了有問題血液製品的患者,感染愛滋病的風險很低。

到年初二晚,國家藥監局公布初步調查結果,指在藥物生產地上海和發現藥物愛滋病病毒檢測呈陽性的江西分別進行檢測,結果顯示上海方面,對涉事血液製品進行愛滋病、乙肝,以及丙肝三種病毒核酸檢測後,結果呈陰性反應。

江西方面就對被注射過的患者進行愛滋病病毒核酸檢測,結果亦是呈陰性反應。

不過藥監局和衛健委仍繼續要求全國的醫療機構,暫停使用和封存有問題批次的血液製品,並會進一步對上海新興醫藥公司進行現場核查工作。

