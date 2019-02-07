中華航空機師發動罷工 舊金山飛台北班機暫不受影響

【KTSF 萬若全報導】

中華航空公司勞資協商破裂，由於抗議飛行人員執勤過勞，華航機師工會宣布，台北時間8日清晨6點啟動罷工，週四週五兩晚舊金山飛台北的班機不受影響。

灣區有旅行業者一早就接到顧客電話，擔心華航飛台北的班機是否會因為機師罷工取消，由於尚在過年期間，大年初四華航機師突襲展開罷工，讓許多乘客不安，工會表示罷工行動以”台灣出發航班”為主，在台灣以外的暫時不執行罷工。

華航舊金山飛到台北的班機，是每天半夜12點05分出發，記者白天來到舊金山國際機場，當然櫃台還沒有開放，好消息是華航說，週四週五兩天飛到台北的班機都不受影響。

華航舊金山分公司總經理陳雅妮表示，週四晚跟週五出發到台北的航確定不受影響，對於轉機的乘客，也一定會將客人送達目的地。

華航舊金山分公司總經理陳雅妮說：”對客人來說，我們一定會保障客人，將客人安全的送抵達目的地，也就是說我們航班如果沒受影響，我們一定將客人送抵台北，或者說他到東南亞的話，這部分也會做遷轉的動作，如果我們確定說有哪些航班，有哪些客人會受到影響，我們會主動通知客人。”

華航機師這次罷工的其中一個重要訴求是改善疲勞航班，選擇在春節期間罷工，正反聲音兩極化。

有人認為這種突襲做為是拿乘客當人質，也有人站在飛安立場支持罷工。

旅行業者表示，搭飛機會碰到許多不確定的因素，像是行程行李延誤、行程取消會被縮短等，建議民眾可以加購保險選項。

美加旅遊發言人May Ma說：”將來大家不管是買機票，或是參加旅遊，我們真的建議客人要有這種計畫，買旅遊保險的費用要加進去，像大家都知道幾年前冰島火山爆發，在歐洲很多人被延誤，甚至連酒店的住宿，還有很多費用，因為延誤很多天，大概一個星期吧，那費用真的很高，如果有買保險的客人就沒問題，可以回來跟保險公司申請理賠。”

台灣有媒體報導，華航機師罷工，首波取消飛美、日、香港26航班，不過華航表示，2月8日飛舊金山的航班如期起飛。

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