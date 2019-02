中華航空機師發動罷工 舊金山飛台北班機暫不受影響

【KTSF 萬若全報導】

中華航空公司勞資協商破裂,由於抗議飛行人員執勤過勞,華航機師工會宣布,台北時間8日清晨6點啟動罷工,週四週五兩晚舊金山飛台北的班機不受影響。

灣區有旅行業者一早就接到顧客電話,擔心華航飛台北的班機是否會因為機師罷工取消,由於尚在過年期間,大年初四華航機師突襲展開罷工,讓許多乘客不安,工會表示罷工行動以”台灣出發航班”為主,在台灣以外的暫時不執行罷工。

華航舊金山飛到台北的班機,是每天半夜12點05分出發,記者白天來到舊金山國際機場,當然櫃台還沒有開放,好消息是華航說,週四週五兩天飛到台北的班機都不受影響。

華航舊金山分公司總經理陳雅妮表示,週四晚跟週五出發到台北的航確定不受影響,對於轉機的乘客,也一定會將客人送達目的地。

華航舊金山分公司總經理陳雅妮說:”對客人來說,我們一定會保障客人,將客人安全的送抵達目的地,也就是說我們航班如果沒受影響,我們一定將客人送抵台北,或者說他到東南亞的話,這部分也會做遷轉的動作,如果我們確定說有哪些航班,有哪些客人會受到影響,我們會主動通知客人。”

華航機師這次罷工的其中一個重要訴求是改善疲勞航班,選擇在春節期間罷工,正反聲音兩極化。

有人認為這種突襲做為是拿乘客當人質,也有人站在飛安立場支持罷工。

旅行業者表示,搭飛機會碰到許多不確定的因素,像是行程行李延誤、行程取消會被縮短等,建議民眾可以加購保險選項。

美加旅遊發言人May Ma說:”將來大家不管是買機票,或是參加旅遊,我們真的建議客人要有這種計畫,買旅遊保險的費用要加進去,像大家都知道幾年前冰島火山爆發,在歐洲很多人被延誤,甚至連酒店的住宿,還有很多費用,因為延誤很多天,大概一個星期吧,那費用真的很高,如果有買保險的客人就沒問題,可以回來跟保險公司申請理賠。”

台灣有媒體報導,華航機師罷工,首波取消飛美、日、香港26航班,不過華航表示,2月8日飛舊金山的航班如期起飛。

