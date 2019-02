文翠珊尋求修訂脫歐協議 歐盟重申不會再談判

【i-CABLE】

英國首相文翠珊與歐盟官員會面,尋求修訂脫歐協議,文翠珊在會後表示,她認為歐盟有意確保英國不會出現硬脫歐,但歐盟重申不會重啟談判,歐洲理事會主席圖斯克指在會面中看不到突破,需要繼續談判。

文翠珊星期四在歐盟分別與歐盟委員會主席容克及歐洲理事會主席圖斯克會面,尋求歐盟同意修訂脫歐協議中最具爭議的北愛邊界後備方案。

她就英國國會的憂慮提出多個建議,但容克強調不會重啟談判,不過對於是否修訂政治宣言持開放態度,雙方會後同意致力促使英國有序脫歐,本月底前會繼續會面討論處理方法。

文翠珊認為談判進行良好,指歐盟領袖亦有意確保英國在有協議下脫歐,重申會如期落實脫歐,但圖斯克就在 Twitter 表示,與文翠珊的會面仍然無突破,需要繼續談判。

文翠珊下星期將回到國會辯論脫歐協議,工黨黨魁科爾賓早前去信文翠珊提出工黨支持脫歐協議的五項條件,其中一項包括英國永久及全面地留在歐盟關稅同盟。

英國天空新聞台報道,圖斯克指科爾賓這個提議有助英國脫離目前僵局,有內閣消息亦指文翠珊正考慮科爾賓的建議,但雙方仍有不少分歧。

