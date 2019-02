【KTSF】

灣區的氣溫持續寒冷,預測週五和週末會下雨,Sierra山區下雪,當地的冬季風暴警告現正生效。

國家氣象局指出,週五和週六抵達的風暴,會為Sierra山區帶來風雪,預測週六下午到週日,當地會下大雪,當局不建議大家這段時間開車前往當地。

最近的風暴為Sierra山區帶來可觀的降雪量,對滑雪場是好消息。

氣象局預測,灣區週四晚和週五早上會有驟雨,週五下午到傍晚,雨勢有時頗大,會影響下班時的交通。

另一股較強的風暴週六晚上抵達,週末會下雨,預測下週也有很大機會下雨。

