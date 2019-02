【KTSF】

蘋果公司的FaceTime應用程式早前被揭存在保安漏洞,導致用戶可能在不知情下被偷聽,蘋果公司已發布軟件更新,堵塞這個漏洞。

這個漏洞出現在FaceTime的群組通訊功能,致電者在對方還沒有接電話或掛斷電話時,就能聽到對方的聲音。

漏洞發現後,蘋果立即關閉FaceTime的群組通訊功能,蘋果公司週四推出iOS 12的更新,用戶安裝後便可堵塞漏洞。

這個漏洞是由阿利桑那州14歲少年Grant Thompson發現,他說發現漏洞後,花了超過一週才成功聯絡上蘋果,要求他們糾正問題,蘋果因此備受抨擊,蘋果已承諾改善用戶通報問題的應對機制。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。