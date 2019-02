【KTSF 崔凱橋報導】

東灣Walnut Creek一間正叫價出售的住宅,在屋主舉行開放日讓公眾參觀時,有兩名賊人入屋偷竊,偷走了價值26,000元的珠寶。

警方表示,偷竊案發生在上星期六的下午,位於Walnut Creek的Kit Fox Court,案發房屋當時正開放給公眾參觀。

屋主兼地產經紀向警方稱,一對男女自稱來自喬治亞州,進屋參觀時偷走了家中的財物,由於房屋內當時太多人,屋主沒有察覺到,他們離開後才發現有財物被偷走。

屋主稱,疑犯偷走了屋主母親的結婚戒指、屋主的結婚戒指及一對耳環等,合共價格26,000元。

屋主形容,男疑犯年約30多歲,當局呼籲有線索的民眾請與警方聯絡。

