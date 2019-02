美國財長指美中新一輪貿易談判下週北京展開

【i-CABLE】

美國財長姆欽確認中美官員下週將在北京展開新一輪貿易談判,他稱有信心兩國能在下月初限期前達成協議,但兩國元首暫時未計劃會面,總統特朗普則稱必須結束中國竊取美國知識產權及就業機會的情況。

中美貿易談判的期限還有不足一個月屆滿,特朗普的國情咨文亦談及這方面,特朗普重申期望中美能夠解決貿易爭端,但中方必須讓步。

財長姆欽接受訪問時稱,他與貿易代表萊特希澤等官員下週會到北京與中方繼續貿易談判,爭取在期限前達成協議。

姆欽提到上周在華盛頓與副總理劉鶴的貿易談判形容具建設性,又稱美方將爭取讓美國企業自由進入中國市場,及建立更公平的競爭環境,但特朗普及國家主席習近平暫時未有計劃見面。

與此同時,美國政府針對中國企業繼續施壓,路透社及《彭博》引述消息報道,華府正游說歐洲盟友在建設5G網絡時,避免採購華為及中興等機構設備,不要急於與對方簽訂合約,又指若歐洲盟友漠視美國呼籲,華府可能採取行動回應。

