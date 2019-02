特朗普國情咨文仍堅持建圍牆 聯邦政府再面臨停擺威脅

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週二發表國情咨文,呼籲國會兩黨合作,以避免政府再度停擺,所謂合作就是要搞定他堅持要興建邊界圍牆。

特朗普週二在國情咨文中,強調非法移民問題失控,因此為了防止暴力和毒品流入美國,起一道邊界圍牆變得很重要,呼籲兩黨合作,就圍牆撥款問題達成妥協方案。

特朗普說:”讓我們一起工作,妥協和達成協議,真正令美國安全。”

國會必須在十日內通過一項特朗普能接受的開支法案,否則聯邦就會再次局部停擺。

共和黨人就希望他們可以首先達成一個兩黨協議。

民主黨人就認為,特朗普必須放棄圍牆費要求,雙方才會有協議。

民主黨少數黨領袖舒默說:”總統遠離圍牆,我們才會成交。”

特朗普週二並未提到他會繞過國會宣布緊急狀態令,動用軍費及美軍部隊去興建美墨邊界圍牆,有國會共和黨人相信特朗普都不想越過那條界線,而共和黨人當中,也有人反對總統這種做法,他們怕會開壞先例。

