特朗普國情咨文仍堅持建圍牆 聯邦政府再面臨停擺威脅

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週二發表國情咨文，呼籲國會兩黨合作，以避免政府再度停擺，所謂合作就是要搞定他堅持要興建邊界圍牆。

特朗普週二在國情咨文中，強調非法移民問題失控，因此為了防止暴力和毒品流入美國，起一道邊界圍牆變得很重要，呼籲兩黨合作，就圍牆撥款問題達成妥協方案。

特朗普說：”讓我們一起工作，妥協和達成協議，真正令美國安全。”

國會必須在十日內通過一項特朗普能接受的開支法案，否則聯邦就會再次局部停擺。

共和黨人就希望他們可以首先達成一個兩黨協議。

民主黨人就認為，特朗普必須放棄圍牆費要求，雙方才會有協議。

民主黨少數黨領袖舒默說：”總統遠離圍牆，我們才會成交。”

特朗普週二並未提到他會繞過國會宣布緊急狀態令，動用軍費及美軍部隊去興建美墨邊界圍牆，有國會共和黨人相信特朗普都不想越過那條界線，而共和黨人當中，也有人反對總統這種做法，他們怕會開壞先例。

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