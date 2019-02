特朗普指第二次美朝峰會2月底越南舉行

【i-CABLE】

特朗普總統發表任內第二份國情咨文,外交方面,特朗普宣布2月27至28日在越南與北韓領袖金正恩舉行第二次美朝峰會。

特朗普提到北韓過去15個月來都沒再試射導彈或核試,又釋放美國人質,美國大膽、嶄新的對朝政策將繼續推動朝鮮半島無核化,特朗普並沒有透露新一次峰會的確實地點。

美國有線新聞網絡引述消息指,北韓傾向其大使館在所的河內,但美方就認為近年曾舉行亞太經合組織峰會的峴港會較適合。

路透社引述消息指,美國物流官員上星期曾到峴港視察,而在星期二傍晚四部美軍魚鷹直升機由日本沖繩飛抵峴港,並在數個小時後離開。

美國北韓政策特別代表比根星期三上午由京畿道的美軍基地乘軍機飛抵平壤,並與北韓代表金赫哲會面,為峰會做準備,二人上月亦曾於華盛頓會面。

南韓青瓦台表示,上次於新加坡舉行的美朝峰會為結束70年敵對歷史邁出第一步,盼望雙方今次在越南能取得更具體及實質的成果。又提及越南過去曾是美國的敵人,但現在已成朋友,盼望越南會成為美朝打開歷史新一頁的地方。

日本官房長官菅義偉就表示,盼望會談能切實磋商日本人被北韓綁架的問題。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。