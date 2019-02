【KTSF】

紐約曼哈頓聯邦檢察官辦公室向特朗普總統的就職委員會發出傳票,索取文件帳目,以便調查委員會是否涉及利益輸送。

聯邦檢察官索取每個捐款人及每筆捐款,還有外國捐款的帳目,以及同捐款人得到的”好處”有關的紀錄,涉及的捐款超過一億元。

檢察官正在調查,特朗普總統就職委員會是否有輸送利益,是否有發虛假聲明,是否有涉及非法電匯和郵遞詐騙,以及洗黑錢等犯罪活動。

紐約時報與華爾街日報去年底已報導,聯邦檢察官調查是否有卡塔爾、沙地及其他中東國家,向特朗普總統就職委員會及其他親特朗普的SuperPAC政治組織捐款。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。