【KTSF】

舊金山Geary大道及Parker大街週三中午發生爆炸,引發三級火警,出事現場位於中餐館穗香小館(Hong Kong Lounge)附近,消防當局一度稱有5名員工失蹤,各人稍後已尋回。

市民James Wong事發時剛巧身處現場附近,他用手機拍下爆炸現場的情況。

消防當局報稱事發於1時30分,懷疑涉及氣體爆炸,當局已疏散附近地區。

爆炸發生後,附近4幢建築物起火,消防當局稱,爆炸於穗香小館對出的馬路發生,當時有工人正在舖設光纖電纜,期間掘穿天然氣管。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。