聖荷西市府或與Elon Musk公司合作 建地下車道舒緩交通

【KTSF 林佩樺報導】

南灣聖荷西市長與Elon Musk的公司聯繫後,有在機場與火車站之間興蓋一個創新隧道的計畫。

聖荷西兩大重要交通樞紐,聖荷西國際機場以及聖荷西Diridon車站,兩者雖然只距離2英里,之間卻沒有高效率的交通工具連結。

市長Sam Liccardo表示,地下車道可能是解決方案。

Liccardo說:”當然我們城市不會變得較不擁擠,上帝也不會再多造土地,所以可行的連結也許在地下。”

他表示,與Elon Musk的公司,The Boring Company諮商過後,認為挖掘2英里的地下車道,乘客能乘坐電動車快速穿梭,最終是高速鐵路。

其實這只是聖荷西市府擴增交通聯結的計畫之一,其他還有以火車站為中心,延著Monterey Road朝南聖荷西興建隧道,還有增加另一條通往

Cupertino的地下車道。

目前這個計畫還沒有日程,也尚未有任何批准預算。

