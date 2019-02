合約未有協議 奧克蘭大批教師市議會外示威（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭(屋崙)教師工會的教師,週一投票贊成採取罷工行動,校區和工會雙方目前正為談判作準備,奧克蘭市議會週二就商討議案如何幫助教師,大批教師都有到場集會,並在市議會中表達訴求。

大批教師週二來到市府大樓門外集會,重申訴求,就是要求加薪,繼續留在奧克蘭市生活工作。

奧克蘭教師工會主席Keith Brown說:”我們要投入資源達至小班教學,為學生提供更多支援,提升教師工資留在屋崙,而這些事是可以在不關校下達成。”

有牧師更表示,一旦教師發起罷工,將會開放他的教會,讓200幾名學生去上課。

示威者之後進入市議會內發言表態,希望市議會支持他們。

市議會週二晚討論方案,幫助改善教師情況,和防止再有學校關閉。

由於奧克蘭教師工會和校區就合約問題仍未達成協議,校區教師週一投票,以大比數95%贊成採取罷工行動。

工會的教職員從2017年7月開始,就已在沒有合約的情況下工作,教師此次談判希望未來3年能加薪12%,但校區只同意未來3年加薪5%,雙方預計2月15日重回談判桌,並希望可以達成協議。

