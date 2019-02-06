合約未有協議 奧克蘭大批教師市議會外示威（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭（屋崙）教師工會的教師，週一投票贊成採取罷工行動，校區和工會雙方目前正為談判作準備，奧克蘭市議會週二就商討議案如何幫助教師，大批教師都有到場集會，並在市議會中表達訴求。

大批教師週二來到市府大樓門外集會，重申訴求，就是要求加薪，繼續留在奧克蘭市生活工作。

奧克蘭教師工會主席Keith Brown說：”我們要投入資源達至小班教學，為學生提供更多支援，提升教師工資留在屋崙，而這些事是可以在不關校下達成。”

有牧師更表示，一旦教師發起罷工，將會開放他的教會，讓200幾名學生去上課。

示威者之後進入市議會內發言表態，希望市議會支持他們。

市議會週二晚討論方案，幫助改善教師情況，和防止再有學校關閉。

由於奧克蘭教師工會和校區就合約問題仍未達成協議，校區教師週一投票，以大比數95%贊成採取罷工行動。

工會的教職員從2017年7月開始，就已在沒有合約的情況下工作，教師此次談判希望未來3年能加薪12%，但校區只同意未來3年加薪5%，雙方預計2月15日重回談判桌，並希望可以達成協議。

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