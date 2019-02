【KTSF】

30年前的2月6號大年初一,KTSF 26台粵語新聞啟播,主播黃侯彬是開播班子的成員之一,黃侯彬日前接受採訪主任黃恩光訪問,與大家重溫當日一些片段,以及談談30年來如何維持做新聞的熱誠,大家一起去看看。

