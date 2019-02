【i-CABLE】

日本愛知縣有生豬驗出豬瘟病毒,令爆發疫情的府縣增至5個。

最新爆發豬瘟的是豐田市兩個豬場,其中一個曾供貨至大阪、長野、滋賀及岐阜縣。

愛知縣政府已尋求陸上自衛隊協助,星期六前撲殺涉事豬場約6,600隻生豬,其後再為豬場消毒。

當局又禁止方圓十公里範圍內的豬場,共約1,100隻豬出貨。

今次疫情最先在去年9月出現,岐阜縣8處地方有生豬感染豬瘟,其後擴散至其他地區的豬場,是日本相隔27年再出現豬瘟。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。