豬年大年初一 舊金山華埠舉行慶祝活動（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

週二是大年初一,舊金山一眾官員按傳統在華埠花園角舉行盛大的慶祝活動,吸引大批市民圍觀。

一如往年,舊金山大部分的官員及部門首長齊集在華埠花園角,與市民一起賀年,華埠一間幼稚園的小朋友,打扮成小豬為大家載歌載舞。

市長布里德亦應節,穿了一套紅色套裝跟大家拜年,她表示,多元的文化及習俗,令舊金山更加珍貴。

布里德說:”大家恭喜發財,我是市長布里德,祝你新年快樂,身體健康。”

雖然名人政要雲集,但所有的風頭都被這幾隻小豬搶去,市民爭相與牠們合照,希望在豬年沾一沾好運。

大會安排了金龍,引領嘉賓去到Kearny街,由布里德及中華總商會會長區國雄等人點燃炮仗,寓意送舊迎新。

中國遊客王翊湖說:”就是讓我感覺很震撼,氣氛也很喜慶,然後覺得全身都熱血沸騰,很開心。”

活動結束後,旅美三邑總會館在華埠一間酒樓延開88席,與所有僑領政要一同慶新春。

舊金山估值官朱嘉文(Carmen Chu)說:”很多人說我是舊金山的財神,希望今年我們的工作繼續有效率,不單只這樣,希望舊金山社區能夠繼續強壯一點。”

華埠近來越來越多空置的店舖,不少商戶都表示,生意大不如前,中華總商會建議如何解決這個問題呢?

中華總商會會長區國雄(Eddie Au)說:”50、60年前,將華埠列為文物古蹟,其實現在已經不合時,應該將部分樓宇拆掉,引進新的設施,我們華埠會比較興旺。”

舊金山新年慶祝活動的重頭戲,元宵街會及花車大巡遊,將於2月23日星期六舉行,有興趣的市民千萬不要錯過。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。