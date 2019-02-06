豬年大年初一 舊金山華埠舉行慶祝活動（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

週二是大年初一，舊金山一眾官員按傳統在華埠花園角舉行盛大的慶祝活動，吸引大批市民圍觀。

一如往年，舊金山大部分的官員及部門首長齊集在華埠花園角，與市民一起賀年，華埠一間幼稚園的小朋友，打扮成小豬為大家載歌載舞。

市長布里德亦應節，穿了一套紅色套裝跟大家拜年，她表示，多元的文化及習俗，令舊金山更加珍貴。

布里德說：”大家恭喜發財，我是市長布里德，祝你新年快樂，身體健康。”

雖然名人政要雲集，但所有的風頭都被這幾隻小豬搶去，市民爭相與牠們合照，希望在豬年沾一沾好運。

大會安排了金龍，引領嘉賓去到Kearny街，由布里德及中華總商會會長區國雄等人點燃炮仗，寓意送舊迎新。

中國遊客王翊湖說：”就是讓我感覺很震撼，氣氛也很喜慶，然後覺得全身都熱血沸騰，很開心。”

活動結束後，旅美三邑總會館在華埠一間酒樓延開88席，與所有僑領政要一同慶新春。

舊金山估值官朱嘉文（Carmen Chu）說：”很多人說我是舊金山的財神，希望今年我們的工作繼續有效率，不單只這樣，希望舊金山社區能夠繼續強壯一點。”

華埠近來越來越多空置的店舖，不少商戶都表示，生意大不如前，中華總商會建議如何解決這個問題呢？

中華總商會會長區國雄（Eddie Au）說：”50、60年前，將華埠列為文物古蹟，其實現在已經不合時，應該將部分樓宇拆掉，引進新的設施，我們華埠會比較興旺。”

舊金山新年慶祝活動的重頭戲，元宵街會及花車大巡遊，將於2月23日星期六舉行，有興趣的市民千萬不要錯過。

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