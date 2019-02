經常被指懶惰蠢鈍又骯髒 豬年為豬大平反（視頻）

【KTSF 陳令楠報導】

我們揮別了農曆狗年,正式迎來了豬年,說到豬這個生肖,很多人通常對它們印象不佳,在中文裡無論是日常用語,還是傳統的俗語、成語,與豬有關的不少都為貶義,事實上豬是怎樣的一種動物?

提起豬這種動物,大家聯想到什麼呢?會不會認為豬是骯髒、懶惰、貪吃和愚笨的動物呢?

事實並非完全如此。

東灣保護動物協會主席Allison Lindquist說:”豬是一種奇妙的動物,牠們非常非常聰明,而且喜愛社交,它們可能會莽撞且頑固,亦可能有點容易激動。”

在北灣經營養豬場、專門養寵物豬的Kendra Zywicki表示:”是的……豬確實有些懶惰,但一點都不骯髒,牠們非常乾淨,特別是牠們如廁的地點,通常會在一個固定的地方,而且必須是在室外。”

那麼豬是否貪吃?

East Bay SPCA總裁Allison Lindquist說:”它們確實能吃很多,而且它們很喜歡吃,如果不餵正確的食物,或是餵了太多食物,牠們可能會變得肥胖。”

為了保持豬隻的身材,不讓它們長得像農場豬那麼大,必須嚴格控制豬隻的飲食。

小豬吃的飼料比較少,每日四頓加起來不可超過一杯,而好像我旁邊的Molly,它大約6、7歲,已經到了成熟的年齡,每日吃的飼料不能超過兩杯。

除了飼料外,豬還會吃其他食物,住在舊金山的寵物豬LiLou,日常飲食種類就很豐富。

寵物豬LiLou主人Tatyana Danilova說:”LiLou吃特製的豬飼料,大概每日吃一杯至一杯半,同時她還吃蔬菜,例如黃瓜、西芹、胡蘿蔔、番茄、豆角等,而麥片與杏仁就是她的零食。”

LiLou的主人用零食來訓練她做特定動作。

四年前,LiLou的主人考慮養一隻寵物,因為她對貓狗過敏,又想經常抱抱寵物,所以決定養寵物豬。

她做了不少功課,從豬隻的日常護理到膳食,再到習性與相關法規,做好一切準備,最終才將LiLou收養回家。

Danilova說:”養豬並不適合所有人,我認為人們應該先做足功課,很有可能他們不會選擇養豬,因為養豬需要花很多時間,還要面對很多困難,但如果人們做足了功課,而又願意承擔責任,豬就會是很好的寵物。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。