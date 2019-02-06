經常被指懶惰蠢鈍又骯髒 豬年為豬大平反（視頻）

【KTSF 陳令楠報導】

我們揮別了農曆狗年，正式迎來了豬年，說到豬這個生肖，很多人通常對它們印象不佳，在中文裡無論是日常用語，還是傳統的俗語、成語，與豬有關的不少都為貶義，事實上豬是怎樣的一種動物？

提起豬這種動物，大家聯想到什麼呢？會不會認為豬是骯髒、懶惰、貪吃和愚笨的動物呢？

事實並非完全如此。

東灣保護動物協會主席Allison Lindquist說：”豬是一種奇妙的動物，牠們非常非常聰明，而且喜愛社交，它們可能會莽撞且頑固，亦可能有點容易激動。”

在北灣經營養豬場、專門養寵物豬的Kendra Zywicki表示：”是的……豬確實有些懶惰，但一點都不骯髒，牠們非常乾淨，特別是牠們如廁的地點，通常會在一個固定的地方，而且必須是在室外。”

那麼豬是否貪吃？

East Bay SPCA總裁Allison Lindquist說：”它們確實能吃很多，而且它們很喜歡吃，如果不餵正確的食物，或是餵了太多食物，牠們可能會變得肥胖。”

為了保持豬隻的身材，不讓它們長得像農場豬那麼大，必須嚴格控制豬隻的飲食。

小豬吃的飼料比較少，每日四頓加起來不可超過一杯，而好像我旁邊的Molly，它大約6、7歲，已經到了成熟的年齡，每日吃的飼料不能超過兩杯。

除了飼料外，豬還會吃其他食物，住在舊金山的寵物豬LiLou，日常飲食種類就很豐富。

寵物豬LiLou主人Tatyana Danilova說：”LiLou吃特製的豬飼料，大概每日吃一杯至一杯半，同時她還吃蔬菜，例如黃瓜、西芹、胡蘿蔔、番茄、豆角等，而麥片與杏仁就是她的零食。”

LiLou的主人用零食來訓練她做特定動作。

四年前，LiLou的主人考慮養一隻寵物，因為她對貓狗過敏，又想經常抱抱寵物，所以決定養寵物豬。

她做了不少功課，從豬隻的日常護理到膳食，再到習性與相關法規，做好一切準備，最終才將LiLou收養回家。

Danilova說：”養豬並不適合所有人，我認為人們應該先做足功課，很有可能他們不會選擇養豬，因為養豬需要花很多時間，還要面對很多困難，但如果人們做足了功課，而又願意承擔責任，豬就會是很好的寵物。”

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