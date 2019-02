【KTSF】

東灣Richmond市3名少年,上週六傍晚涉嫌在灣區捷運(BART)North Berkeley站附近打劫一名婦人的手機,3人已被警方拘捕。

事發於上週六傍晚6時40分左右,婦人當時在Virginia街與Cedar街之間的Sacramento街步行,途中3名疑犯趨近,其中一人搶去婦人手上的手機,3人接著奔跑逃離現場。

警方根據目擊證人對疑犯的描述,在Holly街夾Buena大街將其中人兩人拘捕,其中一人14歲,另一人15歲。

另一名15歲疑犯則在North Berkeley站對面的Ohlone公園被捕。

3名疑犯涉嫌觸犯打劫和藏有失物罪被捕。

