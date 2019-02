澳洲政府據報首次引用《反外國干政法》 註銷中國富商居留權

【i-CABLE】

澳洲政府據報首次引用《反外國干政法》,拒絕中國富商黃向墨的澳洲公民申請,並註銷他的居留權,黃向墨過往多次向澳洲政黨捐款,當局的調查也包括他與中國共產黨的聯繫。

黃向墨是億萬富翁,發跡深圳,創立發展商玉湖集團,2011年與家人移居澳洲,繼續房地產業務,是深圳及澳洲玉湖集團董事長,澳洲中國和平統一促進會會長,過去逾5年,為當地執政聯盟、在野工黨,還有智庫給予近270萬澳元的政治捐款。

澳洲傳媒報道,當地政府花逾兩年時間分析他的商人背景,還有與中國共產黨的聯繫,最終以品格背景等理由,首次引用當地去年中通過的《反外國干政法》,拒絕黃向墨的澳洲公民申請,並撤銷他的居留權。

報道指,澳洲內政部質疑黃向墨面試提供的資料,現時不在澳洲的他正爭取再入境當地,他也有權上訴當局的決定。

澳洲外長佩恩證實拒絕一名來自中國知名度高人士的居留權申請,但未有透露身份,也不認為這樣做會引起中國方面不滿。

總理莫里森指,對事件不作評論,政府一向根據當局建議採取行動。

澳洲曾指控中國干預當地事務,但中方否認,工黨一名與黃向墨有聯繫的國會議員曾於南海議題上發表對華有利言論,被指與中國政府有聯繫,最終於前年辭職。

