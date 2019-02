【KTSF 馮政浩報導】

有沒有覺得去年天氣比較熱?原來2018年是有紀錄以來第四最熱的一年。

自從1880年,全國海洋及大氣層管理局(NOAA),以及美國太空總署(NASA)開始各自記錄氣候數據,而兩個機構都將2018年列為有記錄以來第四最熱的年度。

而歷來最熱的19年之中,有18年是2001年後錄得。

科學家怪責溫度上升的元兇是人類活動導致的溫室效應。

自從1880代開始,地球的平均溫度升高了兩度。

全球大部份國家同意的巴黎氣候協議,訂定溫度上升上限是3度,現在已經達到3份之2。

2018年的平均雨量是34.63吋,是35年來最高。

