特朗普將發表國情咨文 促兩黨打破政治僵局

【i-CABLE】

特朗普總統將於週二晚發表任內第二份國情咨文,預料他會呼籲民主、共和兩黨合作,打破政治僵局,令國家變得更強大,他亦可能公布第二次美朝峰會的時間和地點及交代美軍撤出敘利亞詳情。

去年特朗普在國情咨文指,只要團結便可以事成。一年過去,他與民主黨的分歧不但沒縮小,近期還更加白熱化,今年的國情咨文要延遲一星期才發表,就是因為共和民主兩黨未能就邊境圍牆費達成共識,聯邦政府停運歷來最長35日導致。

白宮表示,國情咨文今年的主題是”選擇強大”,特朗普會呼籲兩黨合作,跨越分歧,同心合力,打破數十年來的政治僵局,開創國家未來的無限可能。

特朗普指選擇強大就是議員應做的決定與往年一樣,堵截非法移民問題仍是焦點之一,預料特朗普會再次強調興建美墨邊境圍牆很重要,希望民主黨支持,並呼籲對方在增加基建投資、降低處方藥物價格和貿易等議題上合作。

經濟方面,相信特朗普會強調任內美國經濟持續增長及與中國的貿易談判取得很大進展。外交方面,焦點是第二次美朝峰會舉行的日期和地點,特朗普亦可能交代美軍撤出敘利亞的詳情。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。