特朗普發表國情咨文 號召兩黨團結合作

【KTSF】

特朗普總統週二向國會聯席發表今年的國情咨文,他號召大家團結及呼籲兩黨合作。

特朗普今年的國情咨文,比原定日期推遲了一個星期,因為美墨邊界圍牆撥款問題與國會民主黨人談不攏,而促使共和黨因支援他而令聯邦政府停擺35日,他最後也要退縮。

特朗普首先指出,今天的議程不是為兩黨而是為國民而設,目的就是要維護就業和公平貿易,降低醫療健保和藥物價格等。

在外交方面,就將美國的利益放在第一位。

此外,面對21世紀,必須要提高生活的質素,令社區更安全,家庭更強大。

特朗普又提到,在他過去兩年多的任內,經濟興旺,創造了530萬份工作,當中有6,000份是製造業,工人薪金也有增長,約有500萬人脫離糧食劵。

他說非洲裔、拉美裔和亞裔的失業人口創新低,領取傷殘失業金人數也創新低,另外有越來越多人工作,目前有1.57億人工作。

他提到減稅、加兒童稅務優惠、取消奧巴馬健保的帶病投保條款、減少規管遠多於歷屆政府,美國是世上最大的能源生產國,美軍是世上最強的,他說美國國情狀況是”強大”,戰爭、政治、調查才會打擊美國。

他說目前有超過300聯邦官員提名人未被國會確認,老兵福利改革法案、刑事改革法案也有待國會通過。

移民議題方面,特朗普呼籲兩黨合作終止非法移民,取締毒幫,保衛邊界。

他說大篷車隊聚集在美墨邊界,他指責墨西哥方便大篷車隊湧來美國,美國人為非法移民付出各種社會經濟代價。

他指人口販子、毒販通過美墨邊界進入美國犯罪,他一定要興建圍牆來堵截,他說圍牆能挽救生命。

特朗普也提到中國必須停止盜竊美國的知識產權,稍後他與中國國家主席習近平會面時談判的貿易協議中,必須包含有結構性改革。

