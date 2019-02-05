特朗普發表國情咨文 號召兩黨團結合作

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特朗普總統週二向國會聯席發表今年的國情咨文，他號召大家團結及呼籲兩黨合作。

特朗普今年的國情咨文，比原定日期推遲了一個星期，因為美墨邊界圍牆撥款問題與國會民主黨人談不攏，而促使共和黨因支援他而令聯邦政府停擺35日，他最後也要退縮。

特朗普首先指出，今天的議程不是為兩黨而是為國民而設，目的就是要維護就業和公平貿易，降低醫療健保和藥物價格等。

在外交方面，就將美國的利益放在第一位。

此外，面對21世紀，必須要提高生活的質素，令社區更安全，家庭更強大。

特朗普又提到，在他過去兩年多的任內，經濟興旺，創造了530萬份工作，當中有6,000份是製造業，工人薪金也有增長，約有500萬人脫離糧食劵。

他說非洲裔、拉美裔和亞裔的失業人口創新低，領取傷殘失業金人數也創新低，另外有越來越多人工作，目前有1.57億人工作。

他提到減稅、加兒童稅務優惠、取消奧巴馬健保的帶病投保條款、減少規管遠多於歷屆政府，美國是世上最大的能源生產國，美軍是世上最強的，他說美國國情狀況是”強大”，戰爭、政治、調查才會打擊美國。

他說目前有超過300聯邦官員提名人未被國會確認，老兵福利改革法案、刑事改革法案也有待國會通過。

移民議題方面，特朗普呼籲兩黨合作終止非法移民，取締毒幫，保衛邊界。

他說大篷車隊聚集在美墨邊界，他指責墨西哥方便大篷車隊湧來美國，美國人為非法移民付出各種社會經濟代價。

他指人口販子、毒販通過美墨邊界進入美國犯罪，他一定要興建圍牆來堵截，他說圍牆能挽救生命。

特朗普也提到中國必須停止盜竊美國的知識產權，稍後他與中國國家主席習近平會面時談判的貿易協議中，必須包含有結構性改革。

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