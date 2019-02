電子煙點燃後突爆炸 德州青年受傷兩天後不治

【KTSF 馮政浩報導】

一名德州青年企圖燃點電子煙的時候發生爆炸,煙管碎片入了喉嚨,兩日後死亡。

死者William Eric Brown 24歲,將他養大的祖母Alice Brown現在白頭人送黑頭人,她淒酸憶述經過。

Alice Brown說:”煙管橫過口唇,相信割傷了嘴唇。”

Terrant縣法醫官表示,Brown在一個星期前中風死亡,起因是一個吸食電子煙的煙管發生爆炸,導致Brown動脈嚴重受損。

現場是Fort Worth市一間吸煙店外面的停車場,店員說,Brown並無購買任何物品,只是要求協助使用一支手動的MOD電子煙管,這個牌子的煙管,過往曾經有事故前科,店鋪經理表示,見到Brown在停車場有問題,就馬上撥911求助。

經理說:”那個三件裝的器具走了入喉嚨,他們應在他入院後馬上為他動手術,但院方認為要等到週一或週二。”

Brown被送到Fort Worth的JPS醫院,他的家人說,醫生知道有電子煙的煙具卡著Brown的喉嚨,不過醫院並無動手術。

而JPS醫院聲稱,根據私隱法例,不可以討論個案,但發出聲明,表示維持最高標準,提供高質素醫療,並嚴肅對待家屬的關注,會審視案情。

Brown的祖母說:”這是謀殺,他還未夠25歲,他來日方長,若有做手術便能活下去。”

Brown的祖母表示,無興趣提出訴訟,因為這樣做也不會令他的孫兒復活過來。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。