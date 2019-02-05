電子煙點燃後突爆炸 德州青年受傷兩天後不治

【KTSF 馮政浩報導】

一名德州青年企圖燃點電子煙的時候發生爆炸，煙管碎片入了喉嚨，兩日後死亡。

死者William Eric Brown 24歲，將他養大的祖母Alice Brown現在白頭人送黑頭人，她淒酸憶述經過。

Alice Brown說：”煙管橫過口唇，相信割傷了嘴唇。”

Terrant縣法醫官表示，Brown在一個星期前中風死亡，起因是一個吸食電子煙的煙管發生爆炸，導致Brown動脈嚴重受損。

現場是Fort Worth市一間吸煙店外面的停車場，店員說，Brown並無購買任何物品，只是要求協助使用一支手動的MOD電子煙管，這個牌子的煙管，過往曾經有事故前科，店鋪經理表示，見到Brown在停車場有問題，就馬上撥911求助。

經理說：”那個三件裝的器具走了入喉嚨，他們應在他入院後馬上為他動手術，但院方認為要等到週一或週二。”

Brown被送到Fort Worth的JPS醫院，他的家人說，醫生知道有電子煙的煙具卡著Brown的喉嚨，不過醫院並無動手術。

而JPS醫院聲稱，根據私隱法例，不可以討論個案，但發出聲明，表示維持最高標準，提供高質素醫療，並嚴肅對待家屬的關注，會審視案情。

Brown的祖母說：”這是謀殺，他還未夠25歲，他來日方長，若有做手術便能活下去。”

Brown的祖母表示，無興趣提出訴訟，因為這樣做也不會令他的孫兒復活過來。

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