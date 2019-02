南加夫婦涉非法採摘仙女杯多肉植物被判刑

【KTSF 江良慧報導】

南加州Palmdale一對夫婦,因非法採摘州立公園的仙女杯多肉植物而被判刑並罰款。

Monterey縣警表示,去年5月5號,警方接到報警及一張照片,報案者看到照片中的夫婦,49歲的Guanrong Rivera及64歲的Jose Luis Rivera,攀爬1號公路旁邊的山崖,並將多袋採摘的仙女杯多肉植物,中文名也叫初霜,放入他們的汽車。

縣警及加州漁業及野生動物部門於是展開調查,在Rivera夫婦位於Palmdale的家車房,發現約600株仙女杯。

Guanrong說,她是從Big Sur一帶採摘的這些植物,並打算賣到中國。

當局表示,每株仙女杯大概可賣到40元到$50元,這些植物目前已被移送到Santa Cruz加大,然後將植物回歸大自然。

今年1月,Rivera夫婦對案件不抗辯,Guanrong被判監179天,並罰款接近兩萬元。

丈夫Jose則被判監40天,罰款4,000元,以及3年正式及非正式緩刑。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。