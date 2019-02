布里德訪舊金山華埠辦年貨 感受華人過年氣氛

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市長布里德週一去到華埠派訪商家兼辦年貨,感受華人過年的氣氛。

來到舊金山華埠,布里德先向民眾展示苦練的中文向大家拜年。

她週一行程的第一站去到Stockton街一間糕餅店,買了應節的發糕及煎堆,布里德碰巧遇上一班來學造糕點的小學生,他們亦為市長即場獻唱賀年歌。

舊金山估值官朱嘉文(Carmen Chu)亦與學生打成一片,一起製作煎堆。

朱嘉文說:”放豆沙,然後搓麵粉,再放芝麻外面,再炸,他們教我們整就很容易,自己整就不是那麼容易。”

布里德一行人然後到訪Jackson街一間雜貨食品店,布里德更親自掏錢包,買了金豬玩具及糖果餅乾。

布里德說:”我想藉這個機會來到華埠,突顯這個美好的社區,有很多好商戶,好的居民,很多遊客來舊金山旅遊,只為了欣賞華埠的美。”

市長最後到訪一間花店,亦買了一盤年花,不少市民都希望藉布里德的到訪,華埠新的一年會更好。

社區住客聯會主席梁榮浩說:”希望借布里德市長的風氣,使我們華埠更加安全,更好的經濟發展,這是必然的,因為我們很多商舖關了門,使我們的經濟太落後。”

踏入新的一年,慶祝節目可以說是一浪接一浪,週一下午在舊呂宋巷舉行了燈籠亮燈儀式,週二大年初一,在花園角將會舉行多個慶祝活動,歡迎市民出席。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。