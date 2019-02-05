布里德訪舊金山華埠辦年貨 感受華人過年氣氛

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市長布里德週一去到華埠派訪商家兼辦年貨，感受華人過年的氣氛。

來到舊金山華埠，布里德先向民眾展示苦練的中文向大家拜年。

她週一行程的第一站去到Stockton街一間糕餅店，買了應節的發糕及煎堆，布里德碰巧遇上一班來學造糕點的小學生，他們亦為市長即場獻唱賀年歌。

舊金山估值官朱嘉文（Carmen Chu）亦與學生打成一片，一起製作煎堆。

朱嘉文說：”放豆沙，然後搓麵粉，再放芝麻外面，再炸，他們教我們整就很容易，自己整就不是那麼容易。”

布里德一行人然後到訪Jackson街一間雜貨食品店，布里德更親自掏錢包，買了金豬玩具及糖果餅乾。

布里德說：”我想藉這個機會來到華埠，突顯這個美好的社區，有很多好商戶，好的居民，很多遊客來舊金山旅遊，只為了欣賞華埠的美。”

市長最後到訪一間花店，亦買了一盤年花，不少市民都希望藉布里德的到訪，華埠新的一年會更好。

社區住客聯會主席梁榮浩說：”希望借布里德市長的風氣，使我們華埠更加安全，更好的經濟發展，這是必然的，因為我們很多商舖關了門，使我們的經濟太落後。”

踏入新的一年，慶祝節目可以說是一浪接一浪，週一下午在舊呂宋巷舉行了燈籠亮燈儀式，週二大年初一，在花園角將會舉行多個慶祝活動，歡迎市民出席。

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