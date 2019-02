Palo Alto富國銀行劫案 警發照緝疑犯

【KTSF】

南灣Palo Alto市週一下午發生一宗銀行劫案,警方發布疑犯的照片,希望公眾協助追緝。

警方稱,事發於下午5時半左右,地點在California Ave. 505號的富國銀行(Wells Fargo)分行。

疑犯步入分行後,向櫃台的銀行職員遞上索款字條,銀行職員見狀,向他交出金額不明的現金,疑犯得手後逃離現場,警員曾在附近搜索 但未能找到他。

警方稱,銀行職員並未看到疑犯身上有武器,案件中也無人受傷。

疑犯被指是白人男子,身高約5呎10吋,棕髮,留鬚,案發時頭戴黑冷帽,眼鏡,身穿深色長褲,紅色雨衣,內穿灰色連帽衛衣。

任何人如能就案件提供消息,請致電警方,電話:(650) 329-2413,匿名舉報熱線:(650) 383-8984,或電郵往:[email protected],或下載警局的應用程式:

www.bit.ly/PAPD-AppStore or www.bit.ly/PAPD-GooglePlay

