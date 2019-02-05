Palo Alto富國銀行劫案 警發照緝疑犯

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南灣Palo Alto市週一下午發生一宗銀行劫案，警方發布疑犯的照片，希望公眾協助追緝。

警方稱，事發於下午5時半左右，地點在California Ave. 505號的富國銀行（Wells Fargo）分行。

疑犯步入分行後，向櫃台的銀行職員遞上索款字條，銀行職員見狀，向他交出金額不明的現金，疑犯得手後逃離現場，警員曾在附近搜索 但未能找到他。

警方稱，銀行職員並未看到疑犯身上有武器，案件中也無人受傷。

疑犯被指是白人男子，身高約5呎10吋，棕髮，留鬚，案發時頭戴黑冷帽，眼鏡，身穿深色長褲，紅色雨衣，內穿灰色連帽衛衣。

任何人如能就案件提供消息，請致電警方，電話：(650) 329-2413，匿名舉報熱線：(650) 383-8984，或電郵往：[email protected]，或下載警局的應用程式：

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