與校區合約談判未達協議 奧克蘭教師協會通過罷工

【KTSF 江良慧報導】

由於東灣奧克蘭(屋崙)教師協會和校區就合約問題仍未達成協議,校區教師週一下午投票贊成採取罷工行動。

有3,000名會員的奧克蘭教師協會,95%參與投票的教師都贊成罷工,工會的教職員從2017年7月開始,就已在沒有合約的情況下工作。

教師此次談判希望未來3年能加薪12%,並減少課堂人數,聘請更多輔導員及護士,但校區只同意未來3年加薪5%。

校區對教師的罷工決定不感意外,雙方目前仍在收集資料,預計2月15日再重回談判桌,並希望可以達成協議。

州教育部資料顯示,奧克蘭校區的教師,2017至18學年的平均年薪是63,149元,最低年薪是46,570元,最高則是83,724元。

奧克蘭校區教師上一次罷工是2010年,為期僅一天,而1996年教師罷工則長達26天,如果這次也要罷工,預計最快將從2月18號開始。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。