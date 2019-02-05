與校區合約談判未達協議 奧克蘭教師協會通過罷工

【KTSF 江良慧報導】

由於東灣奧克蘭（屋崙）教師協會和校區就合約問題仍未達成協議，校區教師週一下午投票贊成採取罷工行動。

有3,000名會員的奧克蘭教師協會，95%參與投票的教師都贊成罷工，工會的教職員從2017年7月開始，就已在沒有合約的情況下工作。

教師此次談判希望未來3年能加薪12%，並減少課堂人數，聘請更多輔導員及護士，但校區只同意未來3年加薪5%。

校區對教師的罷工決定不感意外，雙方目前仍在收集資料，預計2月15日再重回談判桌，並希望可以達成協議。

州教育部資料顯示，奧克蘭校區的教師，2017至18學年的平均年薪是63,149元，最低年薪是46,570元，最高則是83,724元。

奧克蘭校區教師上一次罷工是2010年，為期僅一天，而1996年教師罷工則長達26天，如果這次也要罷工，預計最快將從2月18號開始。

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