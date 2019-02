搵屋住專題：Fremont新可負擔單位接受申請（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

非牟利可負擔房屋發展商MidPen,在東灣再有一個大型住宅社區落成,有79個租賃單位供低收入家庭申請。

這個百分百可負擔房屋社區位於Fremont市Stevenson Place 39605號,在Fremont Park高爾夫球場旁邊,開車5分鐘到Fremont捷運站,每戶入住的家庭,在第一年可以獲得免費AC Transit乘車證。

79個單位中有30個一房單位,面積497至521平方英呎,25個兩房單位,面積736到911平方英呎。

三房單位有24個,面積為979至1194平方英呎,租金從626元至1,308元不等,其中有20個單位優先給持有第八段(Section 8)房屋補助券的申請家庭。

申請家庭年收入不得高於地區收入中位數的五成,一人家庭每年收入不得多於40,700元,兩人家庭是46,500元,四人家庭就是58,100元。

民眾即日起就可以到位於Liberty街39180號的臨時租務辦公室索取申請表,或到MidPen網站下載。

該社區從2月11日起到2月25日下午5點接收填妥的申請表,民眾可以將申請表親身或郵寄到臨時租務辦公室。

查詢詳情,請瀏覽:https://midpenproperty.midpen-housing.org/propertydetail?id=a0n46000009aNLmAAM

下載申請表,請瀏覽:https://midpenproperty.midpen-housing.org/servlet/servlet.FileDownload?retURL=%2Fapex%2Fpropertydetail%3Fid%3Da0n46000009aNLmAAM&file=00P46000006wyQBEAY

