【KTSF】

南加州一間海鮮進口公司,宣布回收超過5萬磅沒有經過檢疫的塘虱魚產品。

要回收的分別是兩種14安士,透明膠袋裝皇家魚,包裝上有”Maxfield Seafood SHEAT FISH CA TREN KET”或”Maxfield Seafood SHEAT FISH CA TREN RANG”字樣和到期日,不過也有部分產品上沒有到期日。

進口商指,上述產品已經分銷至全國,當局是在上月底巡查分銷商廠房時發現,暫時沒有收到任何報告指有人因為進食這些產品而出現不良反應。

美國農業部(USDA)呼籲,購買了有關產品的消費者不要食用。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。