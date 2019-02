專家提醒中國民眾買爆竹要注意產品安全

【i-CABLE】

過年要有年味,不少得放煙花爆竹,不過香港不可以放,以往的北京則寬鬆一點,不過近年因為空氣污染嚴重,北京亦要限地點地放,更要小心煙花爆竹的產品安全。

來到農曆新年,當然要買煙花爆竹玩一下,不過買的時候要注意,因為調查發現,有15%內地產的煙花爆竹不合格。

市監局早前抽查了150批來自湖南、江西、四川、貴州、陝西和廣西的煙花爆竹類產品,有23批都不符合國家標準。

國家標準規定,一般坊間販賣的爆竹每個藥量最多只可以有0.2克,但有廣西出產的爆竹藥量有0.52克,超標兩倍多,容易炸傷眼睛或皮膚。

除了藥量,另一個安全指標是減慢點引速度的引火線。

不過在不合格產品內,過半引火線都有問題,更有爆竹連一條引火線都沒有,還有一些雖然安裝了引火線,但一點也不安全,亦有一些看上去很漂亮,但打開來看,引火線和藥引並沒連接、形同虛設。

專家提醒,市民應該去官方認可的煙花銷售點,確保購入合規格的煙花爆竹,燃放時亦要注意安全。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。