專家提醒中國民眾買爆竹要注意產品安全

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過年要有年味，不少得放煙花爆竹，不過香港不可以放，以往的北京則寬鬆一點，不過近年因為空氣污染嚴重，北京亦要限地點地放，更要小心煙花爆竹的產品安全。

來到農曆新年，當然要買煙花爆竹玩一下，不過買的時候要注意，因為調查發現，有15%內地產的煙花爆竹不合格。

市監局早前抽查了150批來自湖南、江西、四川、貴州、陝西和廣西的煙花爆竹類產品，有23批都不符合國家標準。

國家標準規定，一般坊間販賣的爆竹每個藥量最多只可以有0.2克，但有廣西出產的爆竹藥量有0.52克，超標兩倍多，容易炸傷眼睛或皮膚。

除了藥量，另一個安全指標是減慢點引速度的引火線。

不過在不合格產品內，過半引火線都有問題，更有爆竹連一條引火線都沒有，還有一些雖然安裝了引火線，但一點也不安全，亦有一些看上去很漂亮，但打開來看，引火線和藥引並沒連接、形同虛設。

專家提醒，市民應該去官方認可的煙花銷售點，確保購入合規格的煙花爆竹，燃放時亦要注意安全。

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