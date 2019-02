冷空氣籠罩灣區 高海拔地區被白雪覆蓋

【KTSF】

由加拿大南下的冷空氣籠罩整個灣區,導致各城市氣溫急劇下降,高海拔地區週一晚更下雪,灣區罕有地落雪,不少市民特意捉緊機會前往高海拔的Mount Diablo山看雪。

大雪的關係,週一晚去Mount Diablo山,能見度非常低,上山的路段堆滿積雪,公園管理員需要關閉上山的路段。

除了高海拔地區外,東灣及北灣不少市民在市區內同樣看到雪。

灣區以南的Santa Cruz山區,根據國家氣象局預測,週一晚海拔1,000呎以上地區有2至4吋的降雪,海拔1,000呎以上地區更可能達4至8吋的積雪,氣溫更下降至華氏25度。

除了下雪外,灣區不小地方週一因為天氣寒冷的關係,都出現落雹的現象。

另外,氣象局預測,Sierra地區週二會有大風雪,部分地區降雪量達到4呎到8呎,上Sierra地區的80號公路,部分路段會暫時關閉,呼籲大家不要開車到當地。

