【KTSF 劉瑩報導】

有研究發現,美國人在過去的15年間正變得越來越肥胖。

根據國家衛生統計中心的研究發現,女性的腰圍從1999年至2000年間的36.5英寸,增加至2015年至2016年間的38.6英寸,而男士的腰圍在此期間,則從39英寸增加至40.2英寸。

研究分析了45,000名年齡在20歲以上美國人的體重、身高、腰圍和身體質量指數,也就是俗稱的BMI情況。

研究的發言人表示,美國人現時平均BMI為30,屬於肥胖的界線。

根據疾控中心的講法,正常或健康成人的身體質量指數,應該維持在18.5至24.9之間,而BMI在25至29.9之間則被界定為超重。

