【KTSF】

有網站針對國稅局近日公佈的稅率進行全美稅後收入排名,結果加州位列倒數。

網站SmartAsset新近公佈全國稅後收入排名,按照年收入75,000元的單身人士計算,德州、田納西州、佛羅里達州以及華盛頓州稅後收入並列榜首,按每兩星期發工資計,每張paycheck可拿到2,444元。

而加州卻位列倒數,每張paycheck只能拿到2,238元,按全年計,稅後收入與首位的州分相差近5,000元。

而排最尾的是紐約州,每張paycheck只有2,172元。

