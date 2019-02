【i-CABLE】

南加州有小型飛機墜毀,撞向民居,至少5死兩傷。

有居民向路旁著火的機翼射水,一棟兩層高的民居被機身和飛機引擎撞毀起火,冒出大量濃煙,機師和屋內4人死亡,另外有人燒傷要送院治理。

有居民指聽到好像爆炸聲的巨響,並感受到房屋震動後,看到飛機碎片從天而降。

事發在週日下午約兩時,機師獨自駕駛一架雙引擎塞斯納414A小型飛機,在富勒頓(Fullerton)市立機場起飛後,撞向數英里外的約巴林達(Yorba Linda)社區,當局將調查意外原因。

