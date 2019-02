舊金山101公路致命車禍 遇害Uber司機遺下7子女

【KTSF】

週日凌晨在舊金山101公路發生的致命車禍造成兩人死亡,其中一名遇害司機是Uber的半職司機,他育有7名子女。

遇害的Waheedullah Etimad來自東灣Concord市,現年40歲,他在週日凌晨2時半發生的車禍中喪命。

這宗車禍源於21歲來自南灣聖荷西市的女司機Kayla Wilson逆線行車,途中撞上兩輛汽車,包括Etimad駕駛的汽車,Wilson也在車禍中死亡。

當局估計,Wilson是在Vermont街的出口處駛上公路,除了上述兩人死亡外,車禍還造成9人受傷,其中一人傷勢危殆。

Etimad在這宗車禍中不幸遇害,其友人已在GoFundMe眾籌網站成立專頁,為其家人籌措殮葬費,網址:https://www.gofundme.com/waheed-etimad-uber-driver

根據GoFundMe網頁的資料,Etimad是Diablo Valley College的學生,於2016年從阿富汗移居美國,在美國並沒有親友,他7名子女年齡介乎4至14歲。

警方正在調查車禍是否與醉駕有關。

