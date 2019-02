【i-CABLE】

美國增派3,000多名士兵到南部接壤墨西哥邊境,協調堵截非法入境者。

國防部宣佈正增派3,750名美軍到南部美墨邊境,為海關和邊境安全部門提供額外支援,為期3個月,部份士兵會負責架設240公里長的鐵絲網圍欄,堵截經墨西哥偷渡入境的中美洲移民。

國防部指,署理國防部長沙納漢上月中已同意這次額外調動,增派人手後,邊防現役美軍總數會增至4,350人。

特朗普總統將於週二發表國情咨文,預料會提及興建美墨邊境圍牆,他接受哥倫比亞廣播公司訪問時,不排除聯邦政府會因為圍牆費用再度停擺,又再提出可能會透過頒佈緊急狀態,繞過國會取得興建圍牆的撥款。

