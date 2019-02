【KTSF】

電動車生產商Tesla公司上月初宣佈,將會裁減3,000多名員工,據彭博通訊社報導,被裁的員工中,有千多人是加州的員工。

彭博報導指,被裁員的其中802人,在Fremont市的公司工作,當中有好多人是銷售顧問、產品經理、生產主管等,另外被裁的78人在Palo Alto總部工作,137人在北加Lathrop市工作。

Tesla行政總裁Elon Musk表示,裁員是必須的,由於車輛售價對消費者來說仍然太貴。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。