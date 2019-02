【KTSF】

舊金山跨灣運輸中心自發現兩條鋼樑出現裂痕,關閉至今已經超過4個月,目前已經開始進行維修,當局指最快要到6月才重開。

當局已經通過修復計劃,維修工程隨即展開,維修隊伍在週末已經拆除運輸中心在一街下方的液壓千斤頂,目前支撐出現裂痕鋼樑的鋼材正在打造。預計將會在3月進行安裝。

與此同時,工程師也在仔細研究,包括施工圖則在內約15,000份記錄,以確定運輸中心其他地方是否有可能出現鋼樑斷裂,但目前沒有任何發現。

當局指維修工程相當耗時,預計最快要到6月的第一週才能完成,如果發現中心有其他地方需要維修,或會延遲開放時間。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。