醫保經常不足支付醫療費用 舊金山市長促總醫院別追收差額（視頻）

向私人保險公司購買醫保的人,使用舊金山總醫院的急症服務時,保費未必能涵蓋所有醫療費用,病人有時要掏錢支付萬幾元差額,舊金山市長布里德於是要求立例停止院方向病人徵收差額的做法,並要求修改費用方案。

Vox的報導指,一名舊金山少女去年因為一次騎單車時被汽車撞傷,送到舊金山總醫院看急症,幾個月後收到一張2.4萬幾元醫療帳單,但是她的保險公司只肯支付3,800幾元保費,即是該位女事主要自己掏腰包付其餘2萬幾元。

消息傳出後,院方將她的費用降至200元。

舊金山總醫院目前大部份病人都持有Medicare或Medi-Cal的醫療保險,又或是沒有醫保,當中有佔少數6%病人向私人保險公司買醫保,例如HMO或PPO計劃,他們通常只會在使用急症服務時來到總醫院。

對於那些病人來說,保險公司通常決定支付多少費用,如果金額無法涵蓋所有醫療費用,PPO病人自己就要自理其餘的差額,而這個差額可以很高。

布里德提出立即擱置要病人支付差額的做法,為期90日。

她表示,使用急症服務的病人,不應要擔心選擇去哪一間醫院,又說私人保險公司有責任負擔受保人的醫療費用。

另外,布里德又表示會提出草案,修改有關的費用方案,以及向受這類醫保影響的病人提供財政援助等。

舊金山總醫院表示,會跟一些保險公司協商。

草案有待在2月21號的市參議會會議中提出。

