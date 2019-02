【KTSF】

舊金山3名縣警被控在市縣監獄進行非法地下格鬥場,不過地檢處週五撤銷對他們所有指控,聲稱有證據被銷毀。

3名被告縣警在2015年時被控強逼一班在舊金山縣監獄的囚犯進行格鬥,地檢處表示,由於縣警部門干擾調查行動,內政部和刑事調查人員之間又涉嫌不當合謀,加上案中有些證物被銷毀,地檢處最後要撤銷所有指控。

不過地檢處又表示,會將污點證物暫時擱置,然後把其餘的證物轉交獨立調查組,希望能提出新的指控。

涉案縣警的代表律師就指,監獄囚犯的確有發生格鬥,但是他聲稱被告只是讓囚犯摔跤發洩一下。

