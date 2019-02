【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山101高速公路北行線週日凌晨發生兩死致命車禍,調查員初步懷疑,一輛汽車逆線行駛導致意外。

加州公路巡警(CHP)表示,在週日凌晨約兩時半接到報告指,一輛汽車在101公路北行線近Vermont街的出口逆線行駛,撞到另外兩部汽車。

逆線行駛的20多歲女司機傷重不治,另有一名乘客被拋出車外死亡。

調查員未有確認究竟死亡的乘客是來自哪一輛汽車,事件亦造成9人受傷。

101公路所有北行行車線一度全線封閉,到週日早上10時才恢復正常。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。