【KTSF】

舊金山灣景區上週五發生槍擊案,造成兩人中槍危殆,傷者包括一名17歲少女。

警方是於下午5時35分接報,地點在3街4800號路段。

警方透露,槍擊案發生時,疑犯與26歲男受害人發生口角,之後疑犯掏出手槍,向男受害人開槍,案件也導致一名17歲少女受傷。

疑犯是男性,年約20至25歲,犯案後拔足逃走。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。