San Mateo縣政府員工計劃發動兩天罷工

【KTSF】

約1,700名San Mateo縣員工,計劃將於2月13日及14日進行為期兩天的罷工,抗議資方削減醫療福利及不公平的待遇。

AFSCME Local 829工會旗下的會員在San Mateo縣多個政府部門工作,工會與縣政府就員工的福利及工資開會陷入僵局,工會於是舉行投票,有97%的會員贊成今次的罷工行動。

工會發聲明指,員工理應得到更好的待遇,加薪加福利的幅度除了要與其他鄰近縣市看齊後,亦要跟上現時的生活指數。

消息指,縣政府及工會過去7個月已經開了25次會,但雙方仍未達成共識。

工會稱,縣政府同意在未來3年加薪9%,而為了吸引有經驗的人才及挽留想離職的員工,政府願意額外加薪。

不過工會代表指,這個加幅未能夠抵消不斷上升的醫保費用,加上員工在工資上已經作出達數千萬的讓步,並認為縣政府絕對有能力支付比方案更高的福利。

San Mateo縣發言人指,縣府提出的是一個慷慨而且財政上合理的方案,希望工會不要選擇罷工,再回到談判桌上討論。

縣政府已保證一旦在罷工期間,所有必須的服務將不受影響,並會有應變措施,將對市民的影響降到最低。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。