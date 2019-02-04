San Mateo縣政府員工計劃發動兩天罷工

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約1,700名San Mateo縣員工，計劃將於2月13日及14日進行為期兩天的罷工，抗議資方削減醫療福利及不公平的待遇。

AFSCME Local 829工會旗下的會員在San Mateo縣多個政府部門工作，工會與縣政府就員工的福利及工資開會陷入僵局，工會於是舉行投票，有97%的會員贊成今次的罷工行動。

工會發聲明指，員工理應得到更好的待遇，加薪加福利的幅度除了要與其他鄰近縣市看齊後，亦要跟上現時的生活指數。

消息指，縣政府及工會過去7個月已經開了25次會，但雙方仍未達成共識。

工會稱，縣政府同意在未來3年加薪9%，而為了吸引有經驗的人才及挽留想離職的員工，政府願意額外加薪。

不過工會代表指，這個加幅未能夠抵消不斷上升的醫保費用，加上員工在工資上已經作出達數千萬的讓步，並認為縣政府絕對有能力支付比方案更高的福利。

San Mateo縣發言人指，縣府提出的是一個慷慨而且財政上合理的方案，希望工會不要選擇罷工，再回到談判桌上討論。

縣政府已保證一旦在罷工期間，所有必須的服務將不受影響，並會有應變措施，將對市民的影響降到最低。

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