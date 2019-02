【KTSF】

中半島有餐廳的主廚日前發推文,表示不會接待戴”MAGA”帽的食客,事件引發巨大反響,週五他發聲明道歉。

位於中半島San Mateo市一間德國餐廳的亞裔主廚兼合夥人Kenji Lopez-Alt,早前發推文表示,不會接待戴著”MAGA”帽的食客。

“MAGA”帽(Make America Great Again),是特朗普總統在2016年競選時戴著的代表“令美國再次強大”的象徵。

事件引來負評如潮,令該餐廳在社交網站上的評論區一度被關閉。

週五早上,Lopez-Alt發聲明道歉,表示只要大家放下仇恨、憤怒及暴力,餐廳將繼續歡迎不同族裔、信仰及政見的顧客。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。