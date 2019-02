【i-CABLE】

香港維多利亞公園年宵市場年三十晚人頭湧湧,天氣暖、年花開得早了,有花檔要割價促銷,乾貨檔、今年有個很可愛的主角,有檔口早已回本。

中學生第一次做生意,將檔口佈置得像豬肉檔果然有效果,年廿九已經回本,別人清貨、他就”加價”。

人人都賣豬仔,這檔就用豬肉佬做主角。不想太”行貨”,他們就賣一個”集體回憶”。

謝謝天氣這麼暖,逛了年宵這麼久,喝包飲品潤喉也不錯,但天氣暖,花豈不是早已盛開?年花都急不及待,未到初一便已盛開,買家都指花開富貴,開得多可能好運也會多。

年三十剛好是立春,春暖花開,有人就嫌開得太燦爛。

入夜的維園都有攝氏20度,又暖又濕,無阻市民逛年宵的興緻,由高位看,乾貨檔和濕貨檔都擠得水洩不通。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。