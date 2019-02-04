血液庫存量大幅減少 血夜中心呼籲民眾積極捐血（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

冬季風暴肆虐全美各地，也令患感冒和流感人數急劇增加，一些意外受傷嚴重的病患需要輸血，也導致血液庫存量大幅減少，血液中心因此呼籲民眾積極捐血。

全美第二大的Vitalant血液中心，原名是太平洋血液中心（Blood Center of the Pacific），該中心目前最需要的是血小板和O型血，因為在不知道病人血型的緊急情況下，醫生會先給病人輸O型血，直到病人情況穩定。

Vitalant血液中心希望，O型血的儲存量能維持4天供應，但目前全國範圍的儲量已下降一半。

另外，去年12月底到今年1月初，捐血人數也大幅下降近五成，因此呼籲16歲以上，體重110磅或以上，身體狀況良好的民眾捐血，各種血型都歡迎。

Vitalant在灣區有6個捐血中心，還有超過100個流動捐血車，每月到社區服務，方便附近的捐血者。

民眾可以上網預約捐血時間，也可以隨時到中心捐血，有關詳情，可上網或致電查詢，網止：vitalant.org，電話：1-877-258-4825

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