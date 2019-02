血液庫存量大幅減少 血夜中心呼籲民眾積極捐血（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

冬季風暴肆虐全美各地,也令患感冒和流感人數急劇增加,一些意外受傷嚴重的病患需要輸血,也導致血液庫存量大幅減少,血液中心因此呼籲民眾積極捐血。

全美第二大的Vitalant血液中心,原名是太平洋血液中心(Blood Center of the Pacific),該中心目前最需要的是血小板和O型血,因為在不知道病人血型的緊急情況下,醫生會先給病人輸O型血,直到病人情況穩定。

Vitalant血液中心希望,O型血的儲存量能維持4天供應,但目前全國範圍的儲量已下降一半。

另外,去年12月底到今年1月初,捐血人數也大幅下降近五成,因此呼籲16歲以上,體重110磅或以上,身體狀況良好的民眾捐血,各種血型都歡迎。

Vitalant在灣區有6個捐血中心,還有超過100個流動捐血車,每月到社區服務,方便附近的捐血者。

民眾可以上網預約捐血時間,也可以隨時到中心捐血,有關詳情,可上網或致電查詢,網止:vitalant.org,電話:1-877-258-4825

