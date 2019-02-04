灣區連日降雨引發山泥傾瀉 觸發多宗交通意外

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由上週五開始至週末，灣區受一股強勁的風暴吹襲，廣泛地區下大雨，有公路出現山泥傾瀉，需要暫時關閉，而在天氣惡劣的情況下，灣區亦發生多宗交通意外。

在中半島San Mateo縣的La Honda市，一名72歲的男子在週日早上大約7時45分，懷疑因汽車失控剷落山邊後翻側，司機當時被困。

加州公路巡警CHP趕至現場，在Alpine Creek發現肇事的貨車，拖出後發現司機當場死亡，車禍仍在調查。

同樣是San Mateo縣，加州35號公路由Castanea Ridge路向北的半英哩路段，因受山泥傾瀉影響，雙向行車道需要封閉。

當局表示最快需要一星期的時間清理路面才能重開，平日需要行經該路段的駕駛者，要注意路線的更改。

國家氣象局的數據顯示，在過去的週末，北灣等地區大概下了接近一吋半的雨量，至於舊金山有一吋，而內陸則超過半吋。

由於不停的降雨，多條公路出現雨浸，有汽車更因水位太高，導致引擎故障，需要等在路中心等候救援。

另外，東灣Fremont市Niles Canyon路，週一凌晨該路段有石塊跌落，引致至少一宗交通意外，當局一度封閉雙向車線，並派出工作人員清理現場。

目前該路段已經重開，當局呼籲大家小心駕駛。

預計週一仍會有驟雨，到了週二早上過後，降雨才會告一段落。

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