灣區連日降雨引發山泥傾瀉 觸發多宗交通意外

由上週五開始至週末,灣區受一股強勁的風暴吹襲,廣泛地區下大雨,有公路出現山泥傾瀉,需要暫時關閉,而在天氣惡劣的情況下,灣區亦發生多宗交通意外。

在中半島San Mateo縣的La Honda市,一名72歲的男子在週日早上大約7時45分,懷疑因汽車失控剷落山邊後翻側,司機當時被困。

加州公路巡警CHP趕至現場,在Alpine Creek發現肇事的貨車,拖出後發現司機當場死亡,車禍仍在調查。

同樣是San Mateo縣,加州35號公路由Castanea Ridge路向北的半英哩路段,因受山泥傾瀉影響,雙向行車道需要封閉。

當局表示最快需要一星期的時間清理路面才能重開,平日需要行經該路段的駕駛者,要注意路線的更改。

國家氣象局的數據顯示,在過去的週末,北灣等地區大概下了接近一吋半的雨量,至於舊金山有一吋,而內陸則超過半吋。

由於不停的降雨,多條公路出現雨浸,有汽車更因水位太高,導致引擎故障,需要等在路中心等候救援。

另外,東灣Fremont市Niles Canyon路,週一凌晨該路段有石塊跌落,引致至少一宗交通意外,當局一度封閉雙向車線,並派出工作人員清理現場。

目前該路段已經重開,當局呼籲大家小心駕駛。

預計週一仍會有驟雨,到了週二早上過後,降雨才會告一段落。

