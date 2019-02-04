加拿大低氣壓掠過灣區 海拔千呎以上地區下雪

【KTSF 黃恩光報導】

一股從加拿大南下的低氣壓正掠過灣區，週一落冰雹和下雨，天氣寒冷，傍晚部分地區開始下雪，是自從2011年以來，灣區第一次下雪，國家氣象局對灣區海拔1,000呎以上地區發出的冬季天氣預警現正生效。

下雨兼落冰雹，灣區週一的天氣時雨時晴，變幻莫測。

國家氣象局表示，影響著灣區天氣的低氣壓背後是來自加拿大的冷空氣，冷空氣持續南下，覆蓋整個地區，週二早上會最冷，最低氣溫只得華氏30多度，高山地區會下雪。

國家氣象局發言人Steve Anderson說：”最有機會下雪的地方是Hamilton山和Diablo山的山峰，是灣區最高的山峰，Tamalpais山也有機會看到雪，還有Santa Cruz山。”

海拔1,000呎以上地區，冬季天氣預警由現在到週二早上7點生效，位於山區的公路，包括35號公路、9號公路、17號公路、29號公路、130號公路、柏克萊山的Grizzly Peak大道，因為雨雪會導致危險的路面狀況，大家開車時要非常小心。

Sierra地區有大風雪，預料週一及週二兩日，部分地區降雪量達到4呎到8呎，氣象局呼籲大家，這兩天不要開車到當地。

Anderson說：”等到星期三，天空晴朗而且不會下雪，你可以期待看到很多雪，現在不是時候開車前往，路上太危險。”

預測週二大年初一，有局部地區性驟雨，年初二和初三不會下雨，週五年初四有機會下雨，本週氣溫寒冷，日間最高氣溫50多度，晚上最低氣溫30多度，大家注意保暖。

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