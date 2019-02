加拿大低氣壓掠過灣區 海拔千呎以上地區下雪

【KTSF 黃恩光報導】

一股從加拿大南下的低氣壓正掠過灣區,週一落冰雹和下雨,天氣寒冷,傍晚部分地區開始下雪,是自從2011年以來,灣區第一次下雪,國家氣象局對灣區海拔1,000呎以上地區發出的冬季天氣預警現正生效。

下雨兼落冰雹,灣區週一的天氣時雨時晴,變幻莫測。

國家氣象局表示,影響著灣區天氣的低氣壓背後是來自加拿大的冷空氣,冷空氣持續南下,覆蓋整個地區,週二早上會最冷,最低氣溫只得華氏30多度,高山地區會下雪。

國家氣象局發言人Steve Anderson說:”最有機會下雪的地方是Hamilton山和Diablo山的山峰,是灣區最高的山峰,Tamalpais山也有機會看到雪,還有Santa Cruz山。”

海拔1,000呎以上地區,冬季天氣預警由現在到週二早上7點生效,位於山區的公路,包括35號公路、9號公路、17號公路、29號公路、130號公路、柏克萊山的Grizzly Peak大道,因為雨雪會導致危險的路面狀況,大家開車時要非常小心。

Sierra地區有大風雪,預料週一及週二兩日,部分地區降雪量達到4呎到8呎,氣象局呼籲大家,這兩天不要開車到當地。

Anderson說:”等到星期三,天空晴朗而且不會下雪,你可以期待看到很多雪,現在不是時候開車前往,路上太危險。”

預測週二大年初一,有局部地區性驟雨,年初二和初三不會下雨,週五年初四有機會下雨,本週氣溫寒冷,日間最高氣溫50多度,晚上最低氣溫30多度,大家注意保暖。

