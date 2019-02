【KTSF 陳嘉琪報導】

華裔長者黃奕愛遇襲案,令到舊金山訪谷區人心惶惶,警察局宣布在當地設立一個辦公室,定時由雙語警員駐守。

由2月6日起每個星期三早上10時至12時,將會有懂中英雙語的警員在訪谷區Raymond街66號的訪谷社區中心駐守,歡迎市民報案,及跟進其他案件,增進警民之間的交流。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。